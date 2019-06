Trump inicia la seva visita al Regne Unit amb un atac a l'alcalde de Londres: «És un perdedor»

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha iniciat la seva visita al Regne Unit amb un missatge contra l'alcalde de Londres, Sadiq Khan. Instants abans d'aterrar a la capital anglesa, Trump ha afirmat en un missatge a Twitter que Khan és "un perdedor" i ha afirmat que ha fet una feina "terrible". El missatge de Trump arriba després que l'alcalde de Londres argumentés en una opinió al diari 'The Guardian' que és "molt poc britànic" que es rebi el president nord-americà "amb catifa vermella".En l'opinió, Khan critica durament les polítiques del líder nord-americà i l'acusa de mentir "deliberadament i repetidament" a la població.

Alguns dels exemples que cita en l'article són la política migratòria que "separa a la força" infants dels seus pares a la frontera amb Mèxic, "l'ús deliberat de la xenofòbia i el racisme com a tàctica electoral" o la prohibició de viatjat als EUA a un nombre de països "principalment musulmans".

Segons l'alcalde londinenc, les paraules i les accions de Trump han acomodat líders de l'extrema dreta com Marine Le Pen o Matteo Salvini i són "incompatibles" amb els valors britànics. Per tot plegat, Khan insta la primera ministra, Theresa May, a no rebre'l amb "catifa vermella" i fer palesa la incomoditat que genera el seu comportament "divisiu" i allunyat "dels ideals sobre els quals es va fundar Amèrica: la igualtat i la llibertat".

La tensió entre Trump i Khan no és nova. El juny del 2017, coincidint amb l'atemptat terrorista al London Bridge i a Borough Market, a Londres, el president nord-americà va carregar contra l'alcalde a Twitter. "Almenys 7 morts i 48 ferits en un atac terrorista i l'alcalde de Londres diu que 'no hi ha motius per alarmar-se'", va afirmar en una piulada, que segons Khan pretenia només "generar por" entre els londinencs.

En tot cas, tots dos polítics han reafirmat els vincles entre el Regne Unit i els Estats Units. De fet, en l'opinió publicada al 'The Guardian', Khan diu que tots dos països són aliats i es mostra convençut que la "relació històrica espacial" entre Londres i Washington "sobreviurà" al mandat de Trump i es mantindrà quan deixi la Casa Blanca.

També el líder nord-americà ha destacat en la piulada d'aquest dilluns que el Regne Unit és un "gran amic" dels EUA.



Visita oficial al Regne Unit



Mentre que durant la jornada d'avui es veurà amb la reina d'Anglaterra, Elisabet II, i altres membres de la família reial al Buckingham Palace, dimarts es reunirà amb la primera ministra May al 10 de Downing Street i tots dos oferiran una roda de premsa conjunta.

La visita de Trump coincideix amb la crisi política interna al Regne Unit després que May anunciés fa uns dies que plegarà com a líder del Partit Conservador el 7 de juny pels intents fracassats d'obtenir l'aval al seu acord del Brexit pactat amb la UE.