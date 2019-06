La Fiscalia de Sevilla investigarà la crema del ninot de Puigdemont

La Fiscalia de Sevilla investigarà la crema d'un ninot que representava l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont durant unes festes a la localitat de Coripe a final de l'abril passat.

Centenars de persones van presenciar el 21 d'abril la festa de la Crema del Judes, que està declarada d'Interès Turístic Nacional i que en aquella ocasió personificava el polític català, qui el va definir més tard com "un acte d'odi" i va anunciar que interposaria una denúncia.

Segons han informat fonts judicials aquest dimarts a Efe, la Fiscalia de Sevilla va rebre ahir aquesta denúncia i incoarà diligències d'investigació per determinar si els fets, que es corresponen amb una antiga tradició d'aquesta localitat de la Sierra Sur, són constitutius de delicte d'incitació a l'odi.

La Crema del Judes, una festa amb més de cent anys d'història, ja va ser objecte de polèmica el 2018 perquè el personatge elegit va ser Ana Julia Quezada, l'assassina confessa del nen Gabriel, i l'associació Moviment contra la Intolerància va presentar una denúncia que finalment va ser arxivada per la Fiscalia de Sevilla després d'incoar les corresponents diligències.

El passat 24 d'abril, el Govern català va acordar denunciar davant la Fiscalia la crema i el tiroteig del ninot per un delicte d'incitació a l'odi, segons va explicar la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, qui va condemnar aquell "acte de foment de l'odi i la violència" i va expressar la seva "sorpresa" pel fet que "ni la Fiscalia ni la Policia espanyola hagin actuat d'ofici".

Budó va dir que la decisió d'elevar el cas a Fiscalia va ser adoptada "per unanimitat" i que la denuncia es presentaria davant la Fiscalia especialitzada en matèria de delictes d'odi i discriminació, en considerar que el que va passar a Coripe podia ser constitutiu d'un delicte d'incitació a l'odi de l'article 510 del Codi penal.

L'executiu català també va indicar que abans de la crema de la figura de Puigdemont, que portava una estelada penjada del coll, els membres de l'organització de l'acte "van carregar les escopetes de munició de salves en un cotxe de la policia local", per la qual cosa l'Ajuntament "va col·laborar activament" en un "espectacle públic, davant de menors i amb utilització d'armes de foc".

Segons el parer de la Generalitat, aquestes celebracions pretenen "fomentar odi i violència cap a determinats col·lectius o persones" amb el "desenvolupament d'estereotips de naturalesa racista o per raó de la ideologia".

De la seva banda, l'alcalde de Coripe, Antonio Pérez, va treure importància a la polèmica perquè "és una tradició que porta celebrant-se molts anys i no és res més que una sàtira d'algun personatge públic que no ha actuat bé i és negatiu per a la societat", va explicar.

Altres protagonistes de la Crema del Judas els últims anys han estat Miguel Carcaño, assassí confés de Marta del Castillo, l'exministre Rodrigo Rato, el petit Nicolás i Iñaki Urdangarin.