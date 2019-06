El nomenament sorprèn els agents, que no s'esperaven un canvi en la direcció tan aviat

El nomenament de Sallent ha sorprès bona part del cos policial, no només perquè no s'esperava un relleu tan aviat a la prefectura dels Mossos, on Esquius havia treballat per mantenir-los al marge de la brega política, sinó també per la seva procedència: és la primera vegada que el màxim comandament de la policia catalana accedeix al càrrec sense una trajectòria prèvia com a comissari. Segons van apuntar ahir fonts sindicals a l'agència Efe, a la sorpresa l'ha seguit un cert temor entre alguns sectors del cos perquè el relleu en la policia catalana pugui tornar a situar els Mossos en el punt de mira, pocs mesos abans d'una tardor que s'espera calenta en mobilitzacions al carrer si el Tribunal Suprem condemna els líders independentistes.

No falta qui vincula la destitució d'Esquius al malestar que havia suscitat entre certs sectors de la prefectura dels Mossos la decisió del departament d'Interior de crear una nova Àrea de Seguretat Institucional per prestar servei d'escortes, sota el control funcional de la Presidència.

Amb 47 anys i una llicenciatura en Filosofia, Eduard Sallent dirigia fins ara la comissaria d'Informació dels Mossos que va comandar fins al 2018 l'històric comissari Manel Castellví, el primer comandament policial que va obrir foc en el judici del procés per desmarcar els Mossos del Govern, al qual va assegurar que van intentar dissuadir de seguir endavant amb l'1-O.