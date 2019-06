Torra reivindica haver posat el país «en marxa» després del 155 i culpa l'Estat de fer impossible el diàleg

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha qualificat de "positiu" el primer any del seu mandat i ha reivindicat que ha posat el país "en marxa" després del 155 i que l'ha deixat "a punt".

En una roda de premsa per fer balanç del primer any de legislatura, Torra ha assegurat que el Govern ha "reactivat" el país després de l'aturada de la suspensió de l'autogovern i ha destacat la continuat de la dinamització econòmica.

El president català ha defensat la "mà estesa" del seu Govern i ha culpat el govern espanyol de Pedro Sánchez de no fer possible el diàleg. "Algú es va aixecar de la taula i no hem estat nosaltres", ha criticat. D'altra banda, ha lamentat que el darrer any hagi estat marcat per la "judicialització de la política" i ha citat el que considera "obstacles permanents".

"Un país en marxa, un país a punt" és el lema amb què el Govern ha resumit el primer any de l'executiu liderat per Quim Torra i Pere Aragonès. El president català ha tret pit de les bones dades macroeconòmiques posteriors a la crisi i ha definit l'economia catalana com a "robusta".

Com a exemples ha posat la reducció de la taxa d'atur i l'augment de creació d'empreses en un context en què Catalunya per primera vegada ha complert amb el dèficit, la regla de despesa i deute públic. Uns objectius fiscals "injustos i desproporcionats" fixats per l'Estat.

En aquest context, Torra ha citat el que considera "obstacles permanents que són un llast vital" per al país, i no només per als independentistes. Entre ells, el dèficit fiscal "insostenible" que, segons diu, fa que les xifres macroeconòmiques no es puguin traslladar a la ciutadania com hauria de ser; els incompliments de l'Estat i el "dèficit crònic" d'inversió en infraestructures.

Davant les adversitats, Torra ha reivindicat que el Govern ha posat en marxa el país gràcies a una "gestió rigorosa", diàleg i consens, uns pressupostos socials i els valors republicans que ha definit amb els conceptes "llibertat, cultura i talent".

Ha estat, segons Torra, un any "lluny de la normalitat" i ha fet referència a la "judicialització de la política" i a la repressió que no s'ha aturat en el darrer any. Un any que, segons ha recordat, va començar amb un govern que no va poder prendre possessió i que acaba amb els informes de les acusacions al judici de l'1-O. "És un relat magnífic de la judicialitzacio de la política", ha afegit.

Torra ha fet bandera de la voluntat de diàleg del Govern tant amb el territori, amb els sectors que reclamen "legítimament" millores econòmiques com amb l'Estat. El president català ha citat les dues reunions que ha mantingut amb el president Sánchez en els últims 12 mesos i ha afegit que es va arribar al punt de plantejar-se com s'havia d'avançar en un "diàleg efectiu". En aquest context, Torra ha defensat la necessitat de la figura d'un relator que doni un "punt de neutralitat, claredat i transparència" i ha culpat el govern espanyol del trencament de les negociacions.



7 projectes de llei i 17 decrets



El Govern reivindica que ha recuperat la capacitat normativa aprovant 24 normes amb rang de llei, dels quals 7 projectes de llei i 17 decrets. I en l'àmbit de la reactivació, l'executiu català destaca que s'ha posat en marxa el Consell Assessor per a l'impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent i l'acord amb els sindicats per al retorn de les pagues extra pendents del 2013 i el 2014 així com la convocatòria de 6.633 places de treballadors públics. Pel que fa a les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional (TC), el Govern destaca que algunes s'han recuperat per desistiments de l'Estat o per iniciativa del Govern i que n'hi ha d'altres en procés a través de llei òmnibus i iniciatives parlamentàries.



Relació "bilateral" amb el territori



Torra ha posat l'accent en la necessitat d'obrir una nova cultura de diàleg "bilateral" amb el territori i ha destacat que, 12 anys després, el Govern ha aprovat el Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) per a la inversió local. Encara en l'àmbit local, Torra ha volgut remarcar que en els darrers quatre anys s'ha reduït el deute amb els ens locals en un 90%.



Catalunya, líder del canvi tecnològic



Torra ha reivindicat que Catalunya pot liderar la revolució tecnològica com va liderar revolució industrial i, en aquest àmbit, ha assenyalat diverses mesures del Govern en aquest àmbit com l'impuls del Pacte Nacional per la Societat del Coneixement i l'aprovació de l'estratègia 5G.



País just i d'igualtat



En l'àmbit més social, Torra ha repassat les mesures més destacades, segons ell, del seu Govern: Pla interdepartamental de suport a les famílies; 920 MEUR en polítiques d'ocupació; 300 nous professionals per al desplegament del decret d'escola inclusiva; 100 MEUR addicionals per a l'atenció primària; 30 MEUR addicionals per renovar CAPs; constitució de l'Observatori de la justícia en violència masclista; el pacte contra la segregació escolar; 138 MEUR en polítiques socials d'habitatge i el decret llei per limitar els preus del lloguer; el Pla de Fosses i el Programa d'Identificació Genètica; així com la creació de la comissió de seguiment de la Renda Garantida de Ciutadania, entre altres mesures.