Un tribunal suec rebutja sol·licitar l'extradició de Julian Assange

Un tribunal suec va rebutjar la petició de detenció in absentia sol·licitada per la Fiscalia per al fundador de Wikileaks, Julian Assange, acusat de violació i detingut al Regne Unit, el que implica que de moment Suècia no sol·licitarà la seva extradició.

La subdirectora de la Fiscalia sueca, Eva-Marie Persson, va explicar davant del Tribunal de Districte d'Uppsala que Assange no ha cooperat amb les investigacions sueques en anteriors ocasions i que va fugir després d'emetre una ordre d'extradició, fet pel qual seria necessària la seva detenció i interrogatori a Suècia. Així, va sol·licitar la seva detenció in absentia, una fórmula prevista en el sistema jurídic suec per demanar l'arrest d'un sospitós que es trobi fora del país i que seria el primer pas per obrir un procés d'extradició.

No obstant això, l'advocat suec d'Assange, Per Erik Samuelson, va argumentar que una ordre d'arrest seria «irrellevant» perquè Assange ja es troba detingut al Regne Unit i, per tant, no hi ha risc de fuga. Per això considera que no seria proporcionat sol·licitar la detenció només per a un interrogatori. El tribunal va destacar que la Fiscalia pot continuar amb la investigació sense impediments.