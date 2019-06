El viatge en tren entre València i Barcelona s'escurçarà 15 minuts

El Govern espanyol assegura que el viatge en tren entre València i Barcelona es reduirà 15 minuts aquest mateix any en eliminar el principal coll d'ampolla que ara per ara hi ha al Corredor Mediterrani. L'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries manté que abans que acabi el 2019 es posarà en marxa la variant de Vandellòs, a Tarragona, que evitarà el tram de via única de prop de 40 quilòmetres que constreny la circulació en tot el Corredor. La infraestructura ja està acabada i en aquests moments, segons fonts d'Adif, les proves de seguretat es troben «en la fase final», de manera que l'ens gestor es mostra confiat en complir aquest termini.