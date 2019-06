El creuer 'Symphony of the Seas' al Port de Barcelona

El creuer 'Symphony of the Seas' al Port de Barcelona acn

Un estudi de la federació d'ONGs ecologistes Transport & Environment assegura que Barcelona és la ciutat europea més contaminada pels creuers, seguida de Palma de Mallorca i Venècia. A nivell d'estats, l'espanyol, l'italià i el grec són els més exposats a la contaminació de les emissions dels creuers. Si bé constata que aquestes ciutats i països són destinacions turístiques importants, també atribueix l'exposició més gran a "regulacions menys estrictes sobre la limitació" de combustibles altament contaminants dels creuers. En aquest sentit, alerta que l'operador de creuers més gran del món, Carnival Corporation, va contaminar més que tots els cotxes a Europa el 2017 en emissions de diòxid de sofre.

El director de polítiques de transport en Transport & Environment, Faig Abbasov, ha criticat que les ciutats donin "via lliure" als creuers mentre prohibeixen la circulació de cotxes dièsel per reduir la contaminació. "Aquests provoquen grans concentracions de contaminants amb un alt risc per a la salut dels seus passatgers i de les poblacions més pròximes a les terminals", ha assegurat.



El cas de Barcelona



L'informe explica que a Barcelona els creuers van emetre entre 2 i 5 vegades més gasos contaminants de diòxid de sofre que els automòbils de passatgers el 2017. Calculen que aquell any van arribar al port de Barcelona uns 105 vaixells turístics de gran envergadura, mentre que assenyalen que a la ciutat comtal hi ha registrats més de 550.000 vehicles privats.

Si bé a Lisboa van arribar més creuers que a Barcelona, a la capital catalana s'hi van estar més hores atracats al port i van contaminar més, apunta l'estudi.



Propostes de canvi



Des de Transport & Environment reclamen "descarbonizar" el transport marítim, per exemple amb una connexió de la xarxa elèctrica en terra o utilitzant la tecnologia de l'hidrogen per alimentar d'energia aquests grans vaixells.

"Cal que els governs intervinguin amb un mandat que porti a la indústria naviliera a estàndards d'emissió zero", han reivindicat.