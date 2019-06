Corea del Nord adverteix Trump: «La nostra paciència té un límit»

El règim nord-coreà va advertir ahir els Estats Units que ha de canviar la seva política cap al país o en cas contrari la declaració signada fa un any entre el líder nord-coreà, Kim Jong-un, i el president nord-americà, Donald Trump, per a la desnuclearització de la península serà «un paper en blanc». «Gairebé un any després de la històrica declaració conjunta del 12 de juny (de 2018), Estats Units hauria d'analitzar l'últim any i deliberar sobre quina és l'elecció estratègica a prendre abans que sigui massa tard», va afirmar un portaveu del Ministeri d'Exteriors nord-coreà citat per l'agència KCNA.