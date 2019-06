Detenen un presumpte gihadista que s'amagava a Santa Coloma de Gramenet

La Policia Nacional va detenir dimarts a Santa Coloma de Gramenet un presumpte gihadista que s'amagava en aquest municipi després de fugir del Marroc a finals del 2018, quan es va desarticular la cèl·lula de la qual formava part.

Aquesta estructura s'ocupava de finançar activitats terroristes cometent delictes comuns i traficant amb estupefaents. L'home, marroquí de 30 anys, ha estat detingut per participar en els delictes d'integració en organització terrorista i tràfic de drogues. Va entrar a l'Estat de forma il·legal. Hi havia una ordre internacional de detenció emesa pel Marroc, que ja l'havia detingut per integració en un grup dedicat a facilitar el desplaçament de combatents a la zona de Síria i Iraq. També va complir condemna per haver-se desplaçat a Síria el 2012 per fer el gihad.

M.E.M.J. adoptava diverses mesures de seguretat per evitar ser detectat, però finalment els agents el van localitzar i detenir, registrant també el seu domicili. L'operació ha estat dirigida pel Jutjat Central d'Instrucció número 3 i coordinada per la Fiscalia de l'Audiència Nacional.