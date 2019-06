Fibracat posa en contacte polítics catalans i espanyols perquè dialoguin

Fibracat, l'operador català de telecomunicacions nascut a Manresa, s'ha proposat com a espai per al diàleg entre Catalunya i Espanya, amb la voluntat de contribuir a resoldre el conflicte polític més greu de les darreres dècades. La fórmula inicial per aquest diàleg es l'enviament d'una targeta SIM 3.0 per correu certificat a tretze polítics dels principals partits catalans i espanyols perquè obrin un diàleg per via telefònica. En aquesta targeta, els polítics hi tenen el número de telèfon dels altres 12 possibles interlocutors, amb els quals haurien de trobar vies de solució. Fibracat els posa les eines a l'abast perquè facin un gest tan simple com és fer una trucada. L'objectiu d'aquesta iniciativa, que porta per títol «Dialogar», és instar-los a què desencallin la crisi institucional i trobin una solució al conflicte Catalunya-Espanya, segons que ha explicat Meritxell Buatista, cofundadora de Fibracat.

Ahir al migdia, a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya a Barcelona, Fibracat va provocar un primer diàleg, no entre alguns dels tretze líders als quals s'adreça la campanya, sinó entre dues polítiques que coincideixen en la necessitat del diàleg des de punts de partida divergents, l'ex vicepresidenta en el govern d'Artur Mas, Joana Ortega, condemnada pel 9-N, i la que en el seu dia va ser diputada del PP, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera. El diàleg el va conduir el periodista Josep Puigbó.

Els polítics podran fer trucades de manera gratuïta i il·limitada amb els altres 12 de la llista. Bautista indicava ahir que «els nostres valors es basen en el compromís amb Catalunya com a terra de pau, de diàleg, d'acollida i de democràcia i per això ens posem al servei dels actuals polítics catalans i espanyols, perquè encetin un diàleg, tan necessari per desencallar la crisi institucional actual».

Les targetes van adreçades a Pedro Sánchez, president del Govern espanyol en funcions; Pablo Casado, president del PP; Albert Rivera, president de Ciudadanos (Cs); Pablo Iglesias, secretari general de Unidas Podemos; Santiago Abascal, president de Vox i Alberto Garzón, coordinador federal d'Izquierda Unida (IU). I als polítics catalans Quim Torra, president de la Generalitat (JXCat); Carlos Carrizosa (Cs); Pere Aragonès (ERC); Miquel Iceta (PSC); Jaume Asens, (En Comú Podem); Carles Riera, portaveu de la CUP-Crida Constituent al Parlament de Catalunya i, Alejandro Fernández, president del Partit Popular Català. Són els polítics que poden solucionar el conflicte.