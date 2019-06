Junqueras demana permís per anar al Congrés a fer els tràmits per ser eurodiputat

La defensa d'Oriol Junqueras, exercida per Andreu van den Eynde, ha registrat al Tribunal Suprem un escrit on demana als magistrats que li donin permís per sortir de la presó el 17 de juny i anar davant la Junta Electoral Central –que està al Congrés dels Diputats- per acatar la Constitució. També ha demanat un permís especial Joaquim Forn, en el seu cas per anar a l'Ajuntament de Barcelona els dies 14 i 15 de juny.

En el cas de Junqueras, acatar la Constitució és un tràmit obligatori i presencial previst a la Llei orgànica de règim electoral que han de fer els eurodiputats electes abans de prendre la condició plena del càrrec. L'advocat demana que pugui estar el dia 17 de juny a les dotze del migdia al Congrés. En l'escrit, la defensa demana que el tribunal procedeixi igual que va fer el passat mes de maig, quan va autoritzar la sortida de Junqueras els dies 20 i 21 per fer tràmits i assistir a la sessió constitutiva del Congrés.

A la petició, van den Eynde demana als magistrats que procedeixin "de manera anàloga" al que ja van decidir el passat 17 de maig quan van autoritzar la sortida de Junqueras (juntament amb Sànchez, Rull, Turull i Romeva) per anar al Congrés a fer els tràmits per arribar a ser diputat, tot i que després ha estat suspès de funcions. I ho demana "a fi d'emparar els mateixos drets que aquella resolució protegia".

De moment, el permís només és per als tràmits que cal fer a nivell de l'Estat. El ple de constitució del Parlament Europeu està previst el 2 de juliol a Estrasburg.

Forn vol adquirir l'acte de regidor de Barcelona



Igual que Junqueras, Joaquim Forn també s'ha adreçat al Suprem perquè el deixin anar a l'Ajuntament de Barcelona els dies 14 i 15 de juny, sempre sota custòdia policial. El primer dels permisos seria per poder fer els tràmits previs per adquirir la condició de regidor, com la declaració de béns i activitats. Uns tràmits que, segons confirmen fonts municipals i al·lega la seva defensa, han de ser presencials. D'altra banda, també sol·licita estar present el dissabte 15 de juny en la constitució del plenari municipal, una sessió prevista per a les cinc de la tarda. La defensa recorda que ja haurà acabat el judici i que els magistrats ja han permès la sortida d'altres presos per anar, en una situació similar, al Congrés i el Senat.

En l'escrit, signat per Xavier Melero i Carlos Estévez, demana autorització al Tribunal Suprem perquè pugui anar fins a Barcelona els dies 14 i 15 de juny i adjunta la credencial de regidor per demostrar que ha estat escollit en les passades eleccions municipals del 26 de maig.

La primera de les dates seria per fer els tràmits previs abans de prendre possessió del càrrec. La defensa recorda que, segons la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), els electes hauran de presentar davant la Secretaria General de l'Ajuntament la declaració de béns i activitats. En el cas del consistori barceloní, s'ha establert un format exclusivament electrònic per presentar la declaració de béns i activitats. Melero exposa que és la pròpia Secretaria General de l'Ajuntament la que habilita un espai on, amb assistència jurídica i tècnica, els regidors electes puguin donar compliment a totes les obligacions formals. A l'escrit, expliquen que aquest espai estarà habilitat durant tota la setmana prèvia a la constitució del consistori però subratllen que demanen que Forn hi vagi l'últim dia, el 14, per "evitar al mínim possibles desajustos". I remarquen que entenen que aquests tràmits han de ser presencials.

La segona data, la del 15 de juny, és per poder ser a la sessió constitutiva del plenari, on s'escollirà l'alcalde i on tots els regidors han de jurar o prometre el càrrec.