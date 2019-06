L'ANC aposta per la via unilateral, però admet que és «dura i complexa»

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va reunir-se ahir amb el president de la Generalitat, Quim Torra, en la ronda que el cap de l'Executiu va engegar per intentar coordinar una resposta de l'independentisme i els partidaris de l'autodeterminació a la fi del judici de l'1-O.

En acabar, Paluzie va explicar a la premsa que va dedicar la trobada per comentar al president el full de ruta que l'Assemblea va aprovar a Tarragona, i va refermar que «la via unilateral és la més realista». «El referèndum acordat sempre seria una opció, perquè rebaixaria els costos de transició, però no el veiem realista i no ens podem quedar de braços creuats quan l'Estat no ens considera un subjecte polític, no respecta el dret a l'autodeterminació i vulnera drets fonamentals», va afegir. En aquest sentit, va afirmar que l'ANC «es referma en la via unilateral però conscient que aquesta via és dura i complexa, i que cal preparar-se analitzant fortaleses i febleses».

De la mateixa manera, Paluzie no va tancar la porta a cap opció com a possible resposta a una sentència condemnatòria al judici de l'1-O, tampoc a unes eleccions plebiscitàries que portin a una declaració unilateral d'independència.

Però va voler centrar la seva exigència a Torra en un punt molt més rebaixat d'expectatives. «El que és evident és que la sentència l'afrontarem molt millor si hem refet la unitat estratègica i estem tots d'acord amb l'objectiu: la independència amb unitat estratègica», va afirmar.