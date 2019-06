El metro de Barcelona prova unes portes d'andana verticals

El metro de Barcelona està posant a prova un nou model de tancament d'andana, pioner al món, que a diferència de les portes existents, té un moviment vertical. És a dir, el tancat que separa l'andana de les vies no s'obre i es tanca horitzontalment, sinó que és un gran panell el que puja i baixa per permetre l'accés dels usuaris als trens. El director de Projectes Estratègics de Metro, Ramon Malla, explica que el principal avantatge és, la seva «flexibilitat d'ús», ja que les obertures són més amples i no és necessari que els tancaments de cada andana coincideixin amb la posició de les portes.