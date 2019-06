Putin diu sobre el procés que Rússia no té «gens d'interès en la desintegració de països europeus»

El president de Rússia Vladimir Putin ha dit sobre l'afer català i la situació d'Espanya que Rússia no té "gens d'interès en la desintegració de països europeus". En una trobada amb agències de notícies internacionals, entre les quals hi havia EFE, Putin ha assegurat que Espanya "ha de decidir com existir" i resoldre "els seus problemes regionals amb Catalunya i al nord" de l'estat. Segons l'agència de notícies russa TASS, Putin espera que Espanya resolgui el problema amb l'independentisme català "amb diàleg" i basant-se "en decisions legítimes".

Putin també s'ha referit a les recents declaracions del ministre d'Exteriors, Josep Borrell, a 'El Periodico' en què afirmava que Rússia tornava a ser "una amenaça". El líder rus ha qualificat aquestes paraules de "disbarat" i ha recomanat a Borrell "pensar en com construir relacions per al bé" dels seus països. Tanmateix, ha assegurat que Rússia té "bones i amplies" relacions amb Espanya i que ell personalment té bona relació amb el rei emèrit Joan Carles I i l'actual rei Felip VI.