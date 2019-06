El Rei obre la ronda de contactes i aposta per un govern «estable»

El rei Felip VI ha obert aquest dimecres la ronda de contactes amb una reunió amb el diputat del Partit Regionalista Càntabre (PRC) José María Mazón on el monarca ha apostat per la conformació d'un govern "estable" a l'Estat. Segons ha explicat Mazón el roda de premsa al Congrés després de la trobada, el monarca destaca la necessitat d'aquesta estabilitat de cara als interessos de l'Estat i Europa.

Tots dos han abordat també en algun moment de la conversa qüestions relacionades amb Catalunya, tot i que no ha transcendit el tarannà d'aquest intercanvi de criteris. Mazón li ha transmès les condicions del PRC per donar suport a la investidura de Pedro Sánchez. Principalment inversions a Cantàbria, però també condicionants polítics. "Som un partit constitucionalista i no volem pactar amb ningú que posi en dubte l'Estat de les autonomies", ha dit en referència a Vox, i "som defensors de la Constitució i no pactarem amb es independentistes que posin en dubte la unitat d'Espanya", en referència a ERC i JxCAT.