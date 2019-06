El rei rep els partits amb representació al Congrés

El rei Felip VI rebrà entre avui i demà els representants de les formacions amb representació al Congrés a la Zarzuela, un pas preceptiu per proposar, després, un candidat a la investidura com a president espanyol. La ronda anirà de petit a gran i la tancaran dijous Pablo Iglesias, Albert Rivera, Pablo Casado i Pedro Sánchez. ERC no hi envia representants i JxCAT ha substituït Jordi Sànchez per Laura Borràs després que el Tribunal Suprem no l'autoritzés. Un cop acabada la ronda, el rei convocarà de nou a la Zarzuela la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, per proposar un candidat a la investidura. El monarca obrirà la ronda avui a les 10 del matí amb el diputat del PRC José María Ángel Mazón. Seguirà a 2/4 d'11 amb el portaveu de Compromís, Joan Baldoví; a 2/4 de 12, el representant d'Equo Juan Antonio López de Uralde, i a 1/4 d'1, el d'UPN Javier Esparza. Avui a 2/4 de 5 rebrà la diputada de CC Ana Oramas; a 1/4 de 6, la de les Marees Yolanda Díez; a les 6, el líder d'IU, Alberto Garzón, i a 3/4 de 7, el portaveu del PNB, Aitor Esteban.