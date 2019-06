El Suprem suspèn cautelarment l'exhumació del general Franco

L'exhumació de les restes de Francisco Franco del Valle de los Caídos haurà d'esperar. La secció quarta, presidida per Jorge Rodríguez-Zapata i integrada per Celsa Pico, José Luís Requero, Antonio Jesús Fonseca-Herrero i Pablo Lucas, va acordar ahir per unanimitat suspendre cautelarment l'exhumació del dictador.

Segons argumenten, si ara no ho fan i autoritzen que se'n treguin les restes, es podria causar un «perjudici dels interessos» de la família i de l'Estat si, més endavant, s'estima el recurs i es considera que no s'havia de produir l'exhumació. De moment, els magistrats no estudien el recurs en sí, i només han donat llum verd a la mesura cautelar que sol·licitava la família.

A banda del recurs de la família, la sala també tenia sobre la taula les peticions de la Fundació Francisco Franco, l'Associació de la Defensa del Valle de los Caídos i la comunitat benedictina.

En la resolució, els magistrats no qüestionen els acords del Consell de Ministres per exhumar Franco i reconeixen que també tenen «interès general», com també que si ara aquests interessos queden suspesos no serà per «temps perllongat» i que resoldran el recurs en un termini «raonable».

Tot i això, els jutges justifiquen que, en el moment actual, quan l'exhumació ja tenia data i amb un procediment administratiu acabat, calia aturar cautelarment l'exhumació per evitar un «greu trastorn per als interessos públics de l'Estat i de les institucions constitucionals».

El text dels jutges també esmenta que Franco va ser cap de l'Estat des de l'1 d'octubre del 1936 fins a la seva mort, el 20 de novembre del 1975, un fet que afirma que atribueix uns «trets especials que no es poden ignorar». Per això, els magistrats destaquen que podria suposar un «perjudici irreversible» si s'executa l'ordre del Consell de Ministres i després s'estima el recurs.