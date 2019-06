Els aliats recorden Normandia

La reina Isabel II, la cancellera alemanya, Angela Merkel, i el president nord-americà, Donald Trump, entre altres líders mundials, van retre tribut ahir a la localitat anglesa de Portsmouth als veterans del dia D per commemorar el 75è aniversari del desembarcament de Normandia, el principi de la fi de la Segona Guer-ra Mundial.

El Govern del Regne Unit havia promès «el major espectacle militar de la història recent» i va fer una exhibició aèria i naval amb equips antics i moderns que va incloure unes salves, així com un documental sobre el desembarcament de Normandia.

A la cerimònia hi van assistir el president francès, Emmanuel Macron, i els primers ministres del Canadà, Justin Trudeau, i Austràlia, Scott Morrison, així com Merkel i Trump, entre d'altres. Setze països han enviat representació a Portsmouth.

«La generació de la guerra –la meva generació– és resistent i estic encantada de ser avui a Portsmouth amb vosaltres», va dir la monarca britànica, de 93 anys d'edat, que va exercir d'amfitriona junt amb el príncep Carles i la primera ministra del Regne Unit, Theresa May.

«L'heroisme, el coratge i el sacrifici d'aquells que van perdre les seves vides no s'oblidarà mai», va afirmar. «Amb gran humilitat i plaer, en nom de tot el país i d'arreu del món lliure, us dic a tots: Gràcies», va declarar la reina Isabel II.

Trump, per la seva banda, va optar per llegir l'oració que va pronunciar Franklin D. Roosvelt el 1944. «L'enemic és fort. Pot ser que rebutgi les nostres forces però hi tornarem una i altra vegada. I sabem que, per la gràcia del Se-nyor i la nostra justa causa, els nostres fills triomfaran».

També han van participar en l'homenatge alguns veterans del dia D. Els líders mundials els van saludar i van xerrar breument amb ells. «Felicitats i moltes gràcies», va dir a un dels veterans el president nord-americà.



Ofensiva per terra, mar i aire

En les primeres hores del 6 de juny del 1944, més de 150.000 tropes aliades, la majoria joves nord-americans, canadencs i britànics, van sortir de Portsmouth i la rodalia per iniciar una ofensiva per terra, mar i aire a les platges de Normandia.

Les forces soviètiques ja feia tres anys que combatien a l'Alemanya nazi al front oriental i el líder de l'URSS, Ióssif Stalin, havia demanat al primer ministre britànic, Winston Churchill, que s'obrís un segon front a l'Europa occidental.

La invasió, batejada amb el nom d'operació Cap Suprem i comandada pel general nord-americà Dwight D. Eisenhower, és, encara avui, l'assalt amfibi més important de la història, amb gairebé 7.000 naus desembarcant en una franja de 80 quilòmetres de la costa francesa.

Milers d'homes van morir aquella nit per la resposta despietada de les tropes nazis. Els supervivents expliquen que l'aigua del mar es tenyia de vermell. «Estava aterrit. Crec que tothom ho estava», va explicar el veterà John Jenkins, de 99 anys. «Mai no oblides els teus companys, perquè estàvem tots junts en això», va afegir Jenkins.



Actes commemoratius

A la tarda, uns 300 veterans del dia D, que ja superen tots els 90 anys, van sortir de Portsmouth a bord de l'MV Boudicca, per repetir el camí que les tropes aliades van fer aquella nit a través del canal de la Mànega, aquesta vegada acompanyats de la Royal Navy i d'un Spitfire.

Mentrestant, al continent, paracaigudistes britànics i francesos van emular els qui fa 75 anys van llançar-se a les platges normandes.

Avui, dia de l'aniversari, continuaran les commemoracions a França. Hi haurà una gran cerimònia a la costa de Normandia, a la qual també assistiran els líders mundials.



El Brexit

D'altra banda, Trump va afirmar ahir que la frontera entre Irlanda i la província britànica d'Irlanda del Nord «funcionarà molt bé». El president nord-americà va augurar que «Irlanda estarà en molt bona forma» quan el Regne Unit abandoni la Unió Europea.