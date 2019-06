Carmena creu que no serà alcaldessa perquè «Cs tornarà a pactar amb Vox»

L'alcaldessa en funcions de Madrid, Manuela Carmena, no creu que serà regidora més enllà del 15 de juny perquè Cs «tornarà a pactar amb Vox», i forces com el PP i els d'Albert Rivera «estan disposades a acceptar l'extrema dreta».

A la inauguració de PhotoEspaña, on va coincidir amb el ministre de Cultura en funcions, José Guirao, i amb el candidat socialista a presidir la comunitat, Ángel Gabilondo, Carmena va recordar que Más Madrid va ser la llista més votada el 26 de maig passat i «amb molta diferència», i va afegir que el reglament de l'Ajuntament estableix que, si no hi ha acords, l'alcaldia seria per al grup més votat.

Però Carmena ja ha assumit que sí que s'assoliran acords abans del 15 de juny, data de constitució de la nova corporació. «Des del primer dia que es van celebrar les eleccions pensava, i encara ho penso, que les tres dretes estan unides i que faran un acord a la contra. Tot i que aquests dies hi ha hagut molt debat sobre si Cs no vol pactar amb Vox... Ja han pactat. Ho han dit des del primer dia», va afirmar.

Per això, Carmena està convençuda que no serà alcaldessa des del dia 15, tot i que Más Madrid hagi estat la llista més votada i en virtut d'un pacte, que és democràtic, com va remarcar, i que unirà «tota la dreta contra l'esquerra». «Em fa l'efecte que Cs va explicar durant la campanya que li semblava bé que els donés suport Vox», va afirmar. Pel que fa a la valoració que fa sobre les paraules de Vox, que han dibuixat la possibilitat que Carmena sigui alcaldessa perquè no donaran suport a formacions que no volen negociar amb ells, Carmena sosté que «són de les coses que es diuen per intentar guanyar més perfil en les seves reivindicacions».