Europa i els EUA commemoren el 75è aniversari del desembarcament de Normandia

Els Estats Units, França i el Regne Unit commemoren aquest dijous el 75è aniversari del desembarcament de Normandia, que va marcar el destí d'Europa i va permetre als aliats acabar guanyant la guerra contra l'Alemanya nazi.

El president francès, Emmanuel Macron, i la primera ministra britànica, Theresa May, han homenatjat aquest matí els soldats que van participar en l'operació, i també han saludat els veterans que segueixen vius. "Si hi ha un dia que es pot dir que va determinar el futur de generacions futures a França, al Regne Unit i a Europa i al món, aquest dia va ser el 6 de juny del 1944", ha dit May. Macron ha recordat els "homes joves, molts dels quals no havien trepitjat mai França, que van arribar-hi a l'alba sota foc alemany, arriscant la seva vida i lluitant per arribar a la platja, plena d'obstacles i mines".

El president nord-americà, Donald Trump, que és a Europa de viatge oficial, també participa en els actes d'homenatge, visitant el cementiri americà d'Omaha Beach.