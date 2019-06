Un jove condueix de forma negligent amb el seu nadó en braços i ho penja a les xarxes socials

La Guàrdia Urbana ha obert diligències judicials a un home de 22 anys, veí de Tarragona, per conduir de forma negligent amb un nadó en braços. És la primera vegada que el cos policial fa aquest tipus de diligències segons les mateixes fonts policials. El presumpte infractor havia penjat a les xarxes socials, dos vídeos, al mes de març i al mes d'abril d'aquest any 2019, on se'l veia circulant amb un nadó de pocs mesos damunt seu, despert i sense cap mena de sistema de retenció infantil. Després d'analitzar els vídeos i tota l'activitat del sospitós a la xarxa, els agents van poder identificar les zones on estaven enregistrats els vídeos i l'autor dels fets. A més, es va obtenir la confirmació que el nadó que apareixia a les imatges era el seu fill.

A més, el jove estaria conduint aquests mesos amb un permís no vigent per pèrdua de punts, motiu pel qual ha estat denunciat. Després de la denúncia presentada per la Guàrdia Urbana de Tarragona, el cas ja es troba ara investigat per la Fiscalia.

Paral·lelament, s'ha informat els Serveis Socials municipals i els serveis territorials d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat. L'home havia estat detingut l'any 2017 per furt de vehicle.

Des de la Guàrdia Urbana es vol remarcar la importància dels continguts que es pengen a les xarxes socials i alerta de l'alarma social que pot generar publicar compartaments inadequats i punibles penalment, i que aquests siguin copiats per altres usuaris.