Laura Borràs a Felip VI: «Els catalans no tenim rei»

La diputada de Junts per Catalunya Laura Borràs, en la seva trobada amb Felip VI dins la ronda de consultes, ha dit al monarca que "els catalans no tenen rei" i li ha retret que amb el seu discurs del 3 d'octubre de 2017, es convertís en "actor de part" contra l'independentisme.

Borràs ha comparegut en roda de premsa al Congrés després de la reunió amb el cap de l'Estat al Palau de la Zarzuela, que s'ha prolongat durant prop d'una hora. "Li he dit que els catalans no tenim rei, però que acudia a veure el rei d'Espanya perquè s'havia manifestat com un actor polític rellevant a partir de l'1 d'octubre", ha proclamat la diputada independentista.

Segons diu, Felip VI "podia haver jugat un paper més discret" enfront el problema de Catalunya, però amb el seu discurs dos dies després del referèndum, "va ser actor d'una part i, per això, el seu discurs va fer que moltes persones, fins i tot monàrquiques i no independentistes, sentissin que el rei estava prenent partit en aquesta situació ".

Borràs ha acudit a Zarzuela per ser "veu i fer d'altaveu dels presos polítics", entre ells, el cap de llista de JxCat, Jordi Sánchez, a qui el Tribunal Suprem va denegar participar a la ronda de consultes amb Felipe VI. La diputada li ha fet entrega d'una carta del polític pres, el contingut de la qual no ha revelat. Borràs ha remarcat que el cap de l'Estat hauria de tenir "empatia" cap a aquests presos i entendre el "dolor" de les seves famílies. També li ha donat una còpia de l'informe del grup de treball de l'ONU sobre la presó dels líders independentistes.

"No pot castigar-se una realitat ignorant-la. Cal conèixer-la i fer l'esforç de comprendre-la. I avui la realitat s'ha assegut davant d'ell per poder fer-li conèixer la situació de viva veu", ha dit la diputada catalana. En la seva conversa a la Zarzuela, Borràs ha revelat que "ha mirat als ulls al monarca espanyol per dir-li el que potser mai havia escoltat de llavis d'una dona catalana" que va anar a votar l'1 d'octubre com milers de ciutadans que "van ser violentament reprimits ".

Amb vistes al nou escenari polític, la portaveu d'JxCat ha demanat a Felip VI que concreti quin paper està disposat a adquirir a partir d'ara, "si serà àrbitre o moderador o el rei que despenjava el telèfon" en assumptes com el de la Seat, o el del discurs del 3 d'octubre