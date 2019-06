Cada persona llença al vàter 1,5 kg l'any de residus d'higiene

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va explicar ahir que a Barcelona cada any es recullen 4400 tones de residus sòlids, és a dir, que cada ciutadà llença al vàter 1,5 quilos de tovalloletes i altres residus d'higiene personal. Amb l'objectiu de «conscienciar» de l'impacte d'aquests residus, ahir va llançar-se la campanya «Estem creant un monstre», que a través d'un anunci amb un to cinematogràfic pretén conscienciar de les conseqüències de no reciclar aquests productes.