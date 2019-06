Putin i Xi Jinping reiteren el rebuig a una intervenció militar a Veneçuela

Els presidents de Rússia i la Xina, Vladímir Putin i Xi Jinping, respectivament, van reiterar ahir el seu rebuig a una possible intervenció militar a Veneçuela i van advocar per «un diàleg polític inclusiu» per resoldre la crisi política a la nació caribenya.

Putin i Xi van signar una declaració conjunta sobre Veneçuela al final de la reunió que van mantenir ahir a Moscou, en què insten «totes les parts» a «promoure la resolució pacífica dels problemes al país a través d'un diàleg polític inclusiu i oposar-se a la intervenció militar».

A més, van encoratjar-les a «respectar la Carta de les Nacions Unides, les normes de dret internacional i les relacions intergovernamentals» i, concretament, a «adherir-se al principi de no ingerència en els assumptes interns d'altres estats».

Rússia i la Xina són els principals aliats del Govern de Nicolás Maduro en l'arena internacional. Li han donat oxigen financer en plena crisi econòmica i mantenen bloquejat el Consell de Seguretat de les Nacions Unides, com a membres permanents amb dret a veto, davant de les iniciatives dels Estats Units.