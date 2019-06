Shakira al·lega a la jutge que no havia de tributar a Espanya perquè no hi residia

La cantant Shakira ha declarat aquest dijous davant de la titular del jutjat d'instrucció 2 d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) com a investigada per un presumpte frau fiscal de 14,5 milions d'euros i ha al·legat que els anys 2012, 2013 i 2014 no va residir a Espanya per la qual cosa no estava obligada a pagar impostos a Hisenda.

En una declaració d'una hora i quart, en la qual Shakira només ha respost al seu advocat, José Ángel González Franco, ha donat explicacions detallades per justificar que va passar menys dels 183 dies a Espanya, posant l'accent als concerts o altres esdeveniments en què va participar en diferents països.

L'artista està investigada per sis presumptes delictes contra la Hisenda Pública per un suposat frau de més de 14,5 milions en IRPF i Impost de Patrimoni (IP), a través de 14 societats en països com les illes Caiman, les illes Verges Britàniques i Panamà, i segons les fonts de l'entorn de la cantant, ja ha pagat aquests 14,5 milions.