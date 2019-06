Torra demana una reunió urgent a Sánchez per parlar de la «repressió»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va enviar al president del Govern, Pedro Sánchez, una carta en la qual li demana «una reunió amb caràcter d'urgència» per parlar, segons va afirmar, de la «repressió» del moviment independentista a Catalunya. En la missiva, Torra mostra la seva «disponibilitat absoluta» sobre la data i el lloc de trobada sol·licitada, una vegada «conclòs el cicle electoral» i en un moment en què els «assumptes que ocupen» tots dos Governs estan «més candents que mai».

«El meu gabinet es posarà en contacte amb el vostre per facilitar que aquesta reunió d'interès comú es pugui fer tan aviat com sigui possible. Convé que tractem les qüestions més urgents i transcendents d'acord amb els mandats electorals que hem rebut cadascun», assenyala en la carta dirigida a Sánchez. En la missiva, molt breu, Torra no aprofundeix en les qüestions que vol tractar directament amb el president del Govern en funcions, però sí que ho va fer en una entrevista a TV3.

«Ens acaba de dir el fiscal que som una organització criminal, ens estan demanant penes de més de 70 anys de presó per a tots els nostres companys, tenim gent a l'exili, la repressió no s'atura», i això «és el que hem de resoldre», va destacar. «Vull demanar al senyor Sánchez una reunió urgent per parlar d'aquesta situació», va afegir Torra.

El president català va criticar que dimarts l'Advocacia de l'Estat –que, segons va defensar, ara «depèn directament del PSOE» donada la seva vinculació al Govern central– fes un escrit d'acusació en el judici del procés en el qual «va dir el mateix que Vox». «No ho podem acceptar de cap de les maneres», va avisar.

Més enllà d'expressar a Sánchez la seva disconformitat amb l'escrit de l'Advocacia de l'Estat, Torra també vol aprofitar la cita amb el líder del PSOE per posar sobre la taula l'escrit d'un grup de treball de l'ONU que demana la «immediata llibertat» de diversos líders independentistes presos. «Hi ha una legalitat internacional que els està dient: 'Vostès, regne d'Espa-nya, han de posar en immediata llibertat aquests senyors i senyores'. I no ho estan fent, estan incomplint», va protestar.

Per a Torra és evident que el «focus» de la negociació amb el Govern espanyol s'ha de centrar en la situació dels encausats pel procés, i no en altres qüestions com la millora del finançament de les comunitats autònomes. Una vegada oberta la negociació amb l'Executiu central, el president vol que s'incorpori una figura que reculli de forma objectiva el que proposen les dues parts, una mena de «relator» que deixi constància de l'avanç de les converses.

Per part seva, el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, es va dirigir al president del Govern central per advertir-li que «ja n'hi ha prou» de qualificar de «colpistes el 80% dels catalans», i va tornar a acusar la Fiscalia d'actuar «com l'extrema dreta». «Ja n'hi ha prou de no fer cas a la voluntat majoritària de la societat catalana, les crides al diàleg a la voluntat de la immensa majoria de la ciutadania que vol una solució democràtica al conflicte».