Troben quinze immigrants ocults en tres camions en dues setmanes

La immigració sense papers torna a Catalunya en forma de polissons amagats dins de camions. En només 15 dies i en tres tràilers, han aparegut 15 estrangers sense papers procedents de la població italiana de Ventimiglia, municipi fronterer entre Itàlia i França.

Aquesta pràctica va ser molt notòria durant l'any passat, sobretot entre els mesos de febrer i abril. Es van arribar a detectar una quinzena de camions a la província i en aquests vehicles pesants s'hi van arribar a trobar 75 persones que intentaven entrar a Europa de forma il·legal.

El destí final d'aquests estrangers, però, com han assegurat des de la Policia Nacional més d'una vegada, no era pas Espanya. Els estrangers quan pacten amb les màfies que els proporcionen el vehicle a Ventimiglia paguen per anar fins a França.

Els xofers dels camions no s'adonen que porten aquestes persones a la càrrega en el moment de sortir d'Itàlia i entrar a França. Sovint se n'assabenten quan han creuat la frontera i han entrat a Espanya, quan els immigrants reben missatges als telèfons mòbils que els avisen que han entrat en un nou país.



Dues setmanes

En els tres casos d'aquest 2019, s'han detectat fins a 15 estrangers que intentaven entrar de forma il·legal a través de tres tràilers. Els fets han tingut lloc en les últimes dues setmanes.

El darrer es va produir dimarts passat. Pels volts de les quatre de la tarda, el 112 va alertar els Mossos d'Esquadra que hi havia un camió amb remolc on s'havien detectat tres persones que viatjaven de polissons. Es tractava d'un xofer que es va adonar dels fets quan anava per l'autopista AP-7 a l'altura de Figueres. Posteriorment va anar fins a la Jonquera i va alertar des d'una benzinera de la localitat. Els Mossos van veure que a dins del vehicle hi havia tres adults –un procedent del Sudan, una altre de Turquia i el darrer de Bangladesh.

Els agents van entregar-los a la Policia Nacional en ser un cas d'immigració il·legal. El conductor del tràiler va explicar als agents del CNP que havia passat una nit a Ventimiglia i que procedia de la localitat italiana de , a la Toscana. Tenia previst arribar fins a Granada, quan es va trobar amb la sorpresa que tenia gent al remolc del seu camió.

En aquest cas, la Policia Nacional va prendre declaració al xofer, i pel que fa als immigrants, un cop atesos pel SEM, van ser retornats a França, ja que com marca el conveni entre Espanya i França, es pot fer una readmissió. En aquest cas es va poder provar que havien passat pel país gal. Aquest procediment és el mateix que s'ha utilitzat en els altres dos casos interceptats a Llers les últimes setmanes.



Nou immigrants en un tràiler

Un dia abans, el dilluns d'aquesta setmana, es va detectar un altre fet similar a Llers. En aquesta localitat també propera a la frontera el camioner es va aturar pels volts de les dotze del migdia a l'aparcament de l'àrea de servei de Padrosa i en obrir el remolc es va trobar amb nou persones a l'interior.

D'aquestes, vuit eren procedents del Pakistan i una de Bangladesh. Va alertar la policia i els Mossos s'hi van personar. Posteriorment, els polissons es van entregar a la Policia Nacional, que se'n van fer càrrec. En aquest cas, el xofer va relatar als agents que anava cap a Alacant, que s'havia aturat diversos cops i que també havia passat per Ventimiglia, on s'havia aturat.

El primer dels casos ara conegut es remunta al 16 de maig. Aquella vegada un camió que procedia de la localitat italiana de Carazza, a la província de Vicenza, va arribar aquell dia a Llers.

Quan es va aturar cap a dos quarts de set del vespre en una benzinera va sentir fresses que procedien de dins del remolc i en obrir-lo es va trobar que transportava tres polissons. El conductor va alertar el 112 i els Mossos d'Esquadra s'hi van personar. Una vegada comprovat que es tractava d'un cas d'immigració il·legal van entregar els polissons a la Policia Nacional.

Es va tractar de tres persones procedents de Guinea, Costa d'Ivori i Bangladesh. Aquest camioner també havia passat una nit al punt fronterer de Ventimiglia, moment en el qual haurien entrat els immigrants.

Aquests són els primers casos que s'han conegut a Catalunya aquest any, però en altres punts del país també s'han detectat polissons en camions que procedien de terres italianes. El 15 de març van localitzar nou immigrants amagats en un camió a Santa Perpètua de Mogoda.

En aquest cas, el xofer es va adonar de la presència de les persones quan va descarregar a l'empresa on es dirigia, a les comarques de Barcelona.