UPN donarà suport a la investidura de Sánchez a canvi del seu a Navarra

La ronda de contactes del rei Felip VI amb els representants de tots els partits polítics per explorar la governabilitat del país va començar ahir amb les formacions de menys pes, que deixen un missatge clar després del seu pas pel palau de la Zarzuela: Pedro Sánchez no s'ha posat en contacte amb ells per negociar-ne la investidura. Això és el que van explicar el diputat del Partit Regionalista de Cantàbria (PRC), José María Mazón; el de Compromís, Joan Baldoví; el líder d'Equo, Juantxo Uralde, i el d'Unitat del Poble Navarrès (UPN), Javier Esparza.

El suport dels tres primers dirigents a la reelecció del líder socialista era molt probable, però no el d'Esparza. El seu partit, que va obtenir dos diputats en les generals de l'abril passat, s'obre a negociar la investidura de Sánchez i explora un suport explícit o una abstenció. «Estem disposats a abordar diferents acords que permetin que l'independentisme no decideixi sobre el futur d'Espanya», va afirmar Esparza.

Les seves paraules tenen una gran rellevància en el context actual. UPN es va presentar a les generals de l'abril i en les autonòmiques del maig dins de la coalició Navarra Suma, amb el PP i Cs. Aquesta nova formació va gua-nyar els comicis de fa una setmana i mitja, però per governar necessitaria l'abstenció dels socialistes navarresos.



El PSOE navarrès

No obstant, la líder territorial del PSOE a la comunitat foral, María Chivite, que va obtenir 11 diputats autonòmics, ha negociat la presidència de la comunitat amb Geroa Bai (9), Podemos (2) i Izquierda-Ezquerra (1), i té l'abstenció d'EH Bildu. La direcció socialista rebutja aquest acord per la implicació dels abertzales. Amb les seves declaracions, Esparza va dir que si el PSOE permet que la dreta governi a Navarra, UPN col·laborarà perquè els socialistes governin a Espanya, amb la qual cosa rebaixa simultàniament la influència d'EH Bildu al Parlament autonòmic i la d'ERC i el PDECat al Congrés.

D'aquesta manera, a més, si els dos representants de Coalició Canària a la cambra baixa votessin en contra de la investidura de Sánchez, els socialistes podrien tenir un recanvi en el partit foralista.

En qualsevol cas, tots els moviments són molt incipients. Mazón, el primer que va reunir-se amb el monarca, va explicar que, de moment, cap membre del PSOE ha posat sobre de la taula una «oferta formal» de cara a la investidura. Tot i així, el diputat càntabre ja ha fixat les seves línies vermelles: que el futur govern compleixi els compromisos –principalment de caràcter econòmic–adquirits amb Cantàbria i no pacti amb els independentistes.

En la mateixa situació es troba Baldoví, que, preguntat sobre la possibilitat de donar suport a Sánchez sense que hi hagi una negociació prèvia, va retreure que això «seria una falta de respecte cap als ciutadans» i «faltar a la regla de cortesia més elemental». «Crec que hi ha d'haver aquest diàleg entre el PSOE i Compromís perquè, fruit d'aquest acord, tingui el nostre vot a favor», va sentenciar. Un acord en el qual Baldoví exigirà que s'inclogui la reforma del finançament autonòmic.

A continuació, Uralde va explicar les seves condicions al rei: l'entrada d'Unidas Podemos en l'executiu.