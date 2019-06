Carolina Telechea

La número 3 d'ERC al Congrés, la igualadina Carolina Telechea, va tenir diferents ingressos com a diputada, també de l'Ajuntament d'Igualada, on era regidora, i de la seva activitat professional com a advocada, uns 43.000 euros. Declara l'habitatge, un dipòsit de 8.000 euros i un cotxe. Ha de pagar 285.000 euros en crèdits.