Quin patrimoni tenen els diputats i senadors de la Catalunya Central?

El Congrés dels Diputats i el Senat van publicar aquest dijous les declaracions de béns dels diputats i senadors, entre ells els quatre representats de la Catalunya Central. De la igualadina Carolina Telechea destaca que té crèdits per valor de 285.000 euros, mentre que la sallentina Mirella Cortès declara que té un Toyota Yaris i un pla de jubilació de 49.000 euros.

Carolina Telechea



La número 3 d'ERC al Congrés, la igualadina Carolina Telechea, va tenir diferents ingressos com a diputada, també de l'Ajuntament d'Igualada, on era regidora, i de la seva activitat professional com a advocada, uns 43.000 euros. Declara l'habitatge, un dipòsit de 8.000 euros i un cotxe. Ha de pagar 285.000 euros en crèdits.

Mirella Cortès



La sallentina portaveu d'ERC al Senat declara que ha pagat 30.051 euros d'IRPF, que té el 50% d'un pis des del 2005 i que té uns estalvis als bancs de poc més de 14.000 euros. Diu que des del 2010 té un vehicle propi, un Toyota Yaris, i que té un pla de jubilació de 49.203 euros. Cortès no ha fet constar cap préstec.

Èlia Tortolero



Declara la nòmina com a mestra que li pagava el departament d'Ensenyament (1.538 euros) i petites quantitats per assistència als plens de Sant Joan, on és regidora. Ha pagat poc més de 1.800 euros d'IRPF. Té un dipòsit per valor de 15.162 euros, un pis a Sant Joan, dos turismes i 94.794 euros pendents de tornar al banc.

Xavier Castellana



Declara ingressos de l'Agència Catalana de la Joventut (379 euros) i petites quantitats de dietes a Riner i dividends. Castellana ja era senador. Va pagar 12.572 euros d'IPRPF. Declara un turisme, un pis de propietat i un saldo de 52.332 euros en dipòsits. Té un préstec de 314.000 euros i un saldo pendent de 154.396 euros.