Els diputats presos de JxCat condicionen la investidura

La ronda de consultes del rei amb els representants polítics dels partits amb escó desemboca en una nova aritmètica per a la investidura. La decisió dels tres diputats de JxCat de mantenir les seves actes malgrat estar suspesos i el suggeriment d'UPN d'intercanviar abstencions amb el PSOE han alterat les especulacions sobre els suports de Pedro Sánchez.

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, va confirmar després de la seva entrevista amb Felip VI que Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez conservaran les seves actes com adiputats electes malgrat la suspensió i de tot el que comporta: no votar, entre altres conseqüències.

Ahir, el president d'UPN, Javier Esparza, va avançar que la seva formació estaria disposada a facilitar la investidura de Sánchez si, a canvi, els socialistes navarresos faciliten la seva en la comunitat foral. No va parlar d'abstencions, però és l'opció que es va obrir pas.

UPN té dos escons al Congrés i JxCat, set, però en estar suspesos tres, intervé en les votacions amb quatre.

Mentre que es tanca la ronda de consultes del rei en les pròximes hores i que Cs i PP corroborin que no pensen afavorir la investidura del previsible candidat socialista a la presidència del Govern, la xarxa de suports a Sánchez continua sense estar teixida, i no només perquè el PSOE no hagi iniciat contactes.

Cap grup ha deixat clar si donarà suport a Sánchez sense abans negociar condicions: el PRC (1 diputat) ha demanat que arribi l'AVE a Cantàbria; Compromís (1), un canvi en el finançament autonòmic; el PNB (6), que no hi hagi pactes PSOE-Cs (ho va dir fa dies perquè ningú d'aquest partit ha comparegut davant la premsa a Madrid), i Unidas Podemos (42) ha plantejat eixos econòmics i un Govern de coalició.

Aquests quatre grups sumen 50 diputats i són la base del probable suport a Sánchez.

La investidura, si tirés endavant, ho faria en segona votació, ja que en la primera la necessària i obligatòria majoria absoluta (176) queda descartada.

En les dues votacions no hi seran els quatre diputats suspesos: Oriol Junqueras (ERC), Sànchez, Turull i Rull (JxCat). Es tracta d'un factor rellevant per al líder del PSOE perquè tots dos partits independentistes es mantenen en el no i, si els quatre presos retenen les actes el dia de la segona votació (sembla que al juliol), hi hauria quatre nos menys.