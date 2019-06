Josep Maria Jové no reconeix com a seus l'agenda 'Moleskine' ni el document 'Enfocats'

El diputat d'ERC al Parlament i exsecretari de Vicepresidència, Josep Maria Jové, no reconeix com seus el manuscrit de l'agenda "Moleskine" ni el power point "Enfocats" que presumptament esbossaven el full de ruta del procés, i ha impugnat l'escorcoll del seu despatx el 20-S perquè no hi havia el seu advocat.

Segons han informat fonts jurídiques, Jové, un dels detinguts en l'operació que el jutge va ordenar el 20 de setembre del 2017 contra la preparació del referèndum, ha declarat aquest divendres com a investigat davant la magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Maria Eugènia Alegret, pel seu paper en l'organització de l'1-O.

Nomès respon les preguntes de la defensa



En l'interrogatori, Jové s'ha acollit al seu dret a contestar només les preguntes de la seva defensa i s'ha negat a sotmetre's a una prova cal·ligràfica per determinar si les notes manuscrites de la "Moleskine" són de pròpia mà i a una altra de reconeixement de veu per comparar-la amb les converses telefòniques que li van intervenir, tal com li ha plantejat la magistrada.

L'exsecretari general de la conselleria que va dirigir Oriol Junqueras, que va ser investigat pel jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona fins que la seva causa es va remetre al TSJC després de resultar elegit diputat del Parlament a les eleccions del 21D, ha acudit a declarar acompanyat per Lluís Salvadó, exnúmero dos del seu Departament - també detingut el 20S -, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i el del Parlament, Roger Torrent, a més d'altres dirigents d'ERC i de la CUP.

Ni l'Enfocats ni Moleskine



L'escorcoll del domicili de Jové va proporcionar a la Guàrdia Civil dos documents que han resultat claus per imputar rebel·lió a la cúpula independentista jutjada al Tribunal Suprem, el "power point" denominat "Enfocats" i l'agenda "Moleskine" amb anotacions manuscrites que, segons la Fiscalia, recollien reunions del sanedrí que pilotava el procés i establien escenaris d'un suposat full de ruta unilateral a la independència.

D'aquests presumptes guions del procés independentista se'n van desmarcar els líders sobiranistes, que en la seva declaració al Tribunal Suprem van desdenyar el seu contingut i van adduir que es tractava de documents apòcrifs.

En la mateixa línia de defensa s'ha situat avui Jové, en no reconèixer els documents intervinguts per la Guàrdia Civil al seu domicili i negar-se a sotmetre's a una prova pericial cal·ligràfica proposada per la magistrada per determinar si és l'autor de les anotacions sobre el procés.

La defensa de l'exsecretari general d'Economia i Vicepresidència impugna, a més, la validesa dels documents que la Guàrdia Civil va confiscar al seu despatx de la conselleria el 20S, en un escorcoll al qual no van assistir ni el propi Jové ni el seu advocat.

L'exnúmero dos d'Economia, que va ser detingut per la Guàrdia Civil a primera hora del matí i conduït per presenciar els escorcolls ordenats pel jutge, va desistir d'assistir al del seu despatx a la seu del Departament d'Economia ja al final de la jornada del 20-S, quan milers de manifestants s'amuntegaven davant l'edifici en un episodi en el qual la Fiscalia del Suprem basa la seva acusació de rebel·lió.

Escoltes telefòniques



També posa en dubte la defensa de Jové les escoltes telefòniques ordenades pel jutge - que inclouen converses sobre moments clau del procés independentista - i rebutja que se sotmeti al reconeixement de veu que li ha plantejat la magistrada per acreditar que sigui un dels interlocutors.

A preguntes de la seva advocada, el secretari general ha recalcat que va cessar del seu càrrec el 22 de setembre, dos dies després de la seva detenció, després de rebre un requeriment del Tribunal Constitucional que li imposava una multa coercitiva i li prohibia seguir endavant amb els preparatius de l'1-O, cosa que el desvincula dels moments més crucials del procés, com la celebració de l'1-O o la DUI.

Jové ha declarat davant el TSJC com a imputat per malversació, desobediència i revelació de secrets, tres dels delictes - al costat de falsedat documental i prevaricació - pels quals estan processats una trentena de càrrecs i tècnics al jutjat d'instrucció que investiga els preparatius de l'1-O, una causa en la que la Fiscalia també vol acusar-los d'organització criminal.