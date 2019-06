Macron, a Trump: «Els EUA són més grans quan lluiten per la llibertat dels altres»

El president francès, Emmanuel Macron, i el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, van deixar de banda per un dia les seves diferències per mostrar unitat amb motiu de l'homenatge als veterans que van participar en el desembarcament de Normandia, del qual es compleixen 75 anys. Milers de persones, inclosos familiars de soldats i desenes de veterans de la Segona Guerra Mundial, van assistir a l'acte al cementiri de Colleville-sur-Mer, davant de la platja d'Omaha, on 9.388 estan enterrats.

Però Macron també va deixar entreveure la seva oposició a les polítiques d'«Amèrica primer» i l'unilateralisme de Trump, amb qui ha xocat en temes com l'Iran i l'Acord de París contra el canvi climàtic. «Amèrica, president Trump, mai és tan gran com quan lluita per la llibertat dels altres», va defensar el mandatari gal. Els soldats nord-americans que van participar en el desembarcament «no van tenir una altra brúixola que la causa que sabien que era més important que res més: la de la llibertat, la de la democràcia», va destacar.

Trump va coincidir amb ell, en afirmar que els soldats «van lluitar no pel control i el domini, sinó per la llibertat, la democràcia i l'autogovern». «Es van mantenir per la confiança que Amèrica pot fer qualsevol cosa perquè som una nació noble amb persones virtuoses que preguen a un déu just», va afegir.

Durant l'anomenat dia D, el 6 de juny del 1944, més de 150.000 persones van desembarcar a les platges de Normandia, al nord de França, per canviar el curs de la Segona Guerra Mundial. Els aliats van perdre uns 4.400 homes aquell primer dia, entre ells uns 2.000 nord-americans. Tant Macron com Trump van insistir en la fortalesa de l'aliança entre els seus dos països. El llaç «indestructible» dels Estats Units «es va forjar en el fragor de la batalla, es va provar en els judicis de la guerra i es va demostrar en les benediccions de la pau», va assenyalar el mandatari nord-americà.

Paral·lelament, el president francès i la primera ministra britànica, Theresa May, van homenatjar el sacrifici dels veterans del dia D. Durant la inauguració d'un memorial als 22.000 soldats sota comandament britànic que van morir el 6 de juny del 1944 i la subsegüent batalla de Normandia, May va recordar la valentia dels soldats, molts dels quals encara eren molt joves quan van desembarcar sota foc alemany.

«És gairebé impossible entendre el pur valor que va fer falta aquell dia per saltar d'una embarcació a les onades malgrat el caràcter ferotge de la batalla», va assenyalar May.