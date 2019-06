Puigdemont i Comín demanen entrar al grup dels Verds/ALE a l'Eurocambra

Els eurodiputats electes de JxCat Carles Puigdemont i Toni Comín han demanat entrar al grup dels Verds/ALE a l'Eurocambra, segons ha confirmat el mateix exconseller en una entrevista a Radio Nacional d'Espanya. Segons Comín, van presentar una petició formal dijous al subgrup de l'Aliança Lliure Europea (ALE), on hi ha ERC. Comín ha afirmat que aquest espai és "el seu lloc natural" perquè l'ALE està conformada per partits que defensen el dret a l'autodeterminació.

L'exconseller de Salut ha explicat que estan mantenint converses amb ERC i altres membres d'ALE i ha assegurat que "no hi haurà cap problema" perquè tant ell com Puigdemont s'integrin al grup.

Els ecologistes i l'ALE conformen una agrupació parlamentària de coalició al Parlament Europeu on, de moment i a l'espera de la formació final dels grups, són la quarta força política.

A més d'ERC, el subgrup parlamentari de l'ALE també compta amb membres del BNG i l'SNP.