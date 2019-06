BComú insisteix a fer un tripartit amb ERC i PSC i amb Colau d'alcaldessa

Els números dos i tres de la llista de Barcelona en Comú, Joan Subirats i Janet Sanz, van assegurar que proposen que Ada Colau presenti candidatura per ser alcaldessa perquè és la persona que pot aconseguir que a Barcelona hi hagi un govern tripartit d'esquerres BComú-ERC-PSC ara.

Subirats i Sanz van explicar la proposta de la coordinadora de Barcelona en Comú que aquesta tarda votarà el ple d'inscrits actius de la formació que Colau presenti la seva candidatura a la investidura com a alcaldessa de Barcelona el pròxim 15 de juny.

La número tres i tinenta d'alcalde d'Urbanisme en funcions va assegurar que Ada Colau pot «posar Barcelona al servei de la reconciliació» perquè pot ser «el punt de trobada» entre ERC i PSC, en els quals veu ara la «voluntat clara de tornar a vetos i blocs».

En la roda de premsa, tots dos van eludir explicar què passarà si BComú no aconsegueix tancar un acord de govern «a tres» la setmana que ve: si retiraria la candidatura, si la mantindria i tancaria un acord a «dos» amb ERC o amb el PSC o estaria disposada a ser investida i a governar en solitari.

Janet Sanz, que forma part de l'equip negociador de BComú, va assegurar que tant republicans com socialistes veuen el govern tripartit que insisteixen a proposar els comuns com «una opció de futu» doncs ara entreveuen en totes dues formacions la «voluntat clara de tornar a vetos i blocs per fer inviable una proposta de sentit comú». Sanz va manifestar la seva confiança en què el «pas endavant» que fa BComú proposant la investidura de Colau serveixi perquè aquest govern estable «a tres», 28 regidors de 41, «sigui una opció de present». Davant les preguntes sobre si Colau podria retirar la seva candidatura a alcaldessa o acceptaria ser investida amb vots del grup de Manuel Valls, Sanz va insistir que «la pantalla actual és la negociació per aconseguir un tripartit d'esquerres», i va deixar oberta la porta a governar en solitari si no hi ha pacte amb un «ja ho veurem».



Avís a Colau

L'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall, es va reunir amb l'encara alcaldessa Ada Colau i li va remarcar que presentar candidatura a la reelecció és «una demanda explícita» de suports del PSC i Manuel Valls, i davant d'això li ha demanat que aclareixi si vol «competir o negociar» amb ERC.Maragall va oferir una roda de premsa, convocada d'urgència ahir, després de mantenir una reunió discreta amb Ada Colau, que dijous va rebre la proposta de la coordinadora del seu partit de presentar-se a la investidura.



Discrepàncies entre Cs i Valls

D'altra banda, ahir van tornar a aflorar les discrepàncies en el si de grup de Barcelona pel Canvi-Cs a l'Ajuntament de Barcelona sobre com afrontar la investidura del proper alcalde. Cs no vol facilitar l'elecció de la líder de BComú com a alcaldessa malgrat l'oferiment que l'ex-primer ministre francès Manuel Valls va fer-li la setmana passada per evitar que el candidat d'ERC aconsegueixi l'alcaldia. Fonts consultades per l'ACN asseguren que s'està negociant la posició del grup municipal –format per tres regidors militants de Cs i tres que no ho són, entre ells el mateix Valls–, però que segueixen les discrepàncies perquè el partit taronja rebutja fer Colau alcaldessa amb els seus vots. Per la seva banda, el PSC va demanar a Colau, que sigui ella qui busqui els suports de cara al ple d'investidura i no conceben que s'hi presenti sense tenir els vots garantits.



Farrés (PSC), governarà Sabadell

En paral·lel, després de quatre anys a l'oposició, el PSC recuperarà l'alcaldia de Sabadell, després que la seva cap de llista, Marta Farrés, hagi arribat a un acord d'investidura amb l'única regidora electa de Podem, Marta Morell.