La CCMA demana a la Generalitat una aportació extraordinària de 16 milions

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va demanar ahir a la Generalitat una aportació extraordinària de 16,2 milions d'euros per afrontar les necessitats financeres del 2019, segons va anunciar la vicepresidenta de l'entitat, Núria Llorach.

«La CCMA pateix una infradotació econòmica des del 2010 que posa en risc la missió de servei públic», va lamentar Llorach en la seva compareixença davant la Comissió de Control del Parlament, on va declarar al costat del director de Televisió de Catalunya, Vicent Sanchis. La vicepresidenta considera que l'aportació extraordinària és necessària «per causes sobrevingudes que no es poden atendre en situació de pròrroga pressupostària, com són els increments salarials i els retorns de les pagues extraordinàries, la despesa d'IVA derivat del canvi de llei o la caiguda dels ingressos publicitaris». Llorach també ha avançat que el Consell de Govern ha aprovat crear una comissió per a l'elaboració d'una proposta de contracte programa per als pròxims quatre anys.