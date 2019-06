Cessen el cònsol general espanyol a Edimburg

El Ministeri d'Exteriors ha cessat el cònsol general espanyol a Edimburg, Miguel Ángel Vecino, segons han confirmat a l'ACN fonts del ministeri. El cessament es produeix després que Vecino afirmés en una carta que si Escòcia assolia la independència no hauria "d'esperar a la cua" per tornar a la Unió Europea (UE).

La missiva es va publicar a 'The National' i en ella el fins ara cònsol expressava la seva opinió, en la línia de la del ministre d'Exteriors en funcions, Josep Borrell, que va dir que en cas d'acord entre Londres i Edimburg per fer un referèndum, Madrid reconeixeria la nova Escòcia independent perquè no voldria ser "més papista que el papa".

Vecino anava més enllà al negar que, després, i des de fora de la UE, una Escòcia independent s'hagués de posar "a la cua", per darrera d'estats com Turquia o Sèrbia. "L'entrada a la UE no depèn de cap manera d'esperar en una cua", assegurava el cònsol a la carta.