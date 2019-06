Un home de 44 anys és ferit greu en un accident a la C-16 al seu pas per Balsareny

Una persona va resultar ferida greu, ahir a la tarda, en un accident a la C-16 a Balsareny, al punt quilomètric 69,5, en sentit nord.

El ferit, un home de 44 anys, va ser evacuat amb l'helicòpter medicalitzat del SEM a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, segons van confirmar fonts del SEM. L'accident va tenir lloc passades les 6 de la tarda quan el cotxe, un Ford Fiesta, va topar contra la tanca de la carretera i va bolcar, segons fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) i els Bombers.

Arran de l'accident va haver-se de tallar la C-16 en sentit nord i, tot i que inicialment van generar-se uns dos quilòmetres de cua, la situació es va normalitzar quan la policia va desviar el trànsit.

Ahir a les 3 de la tarda es va posar en marxa el dispositiu especial amb motiu de la segona Pasqua, que se celebra el dilluns 10 de juny. Aquest festiu dona lloc a un cap de setmana llarg de tres dies. Es tracta d'un festiu local a la ciutat de Barcelona i a molts municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, entre els qual destaquen: Badalona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, el Prat de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans.

L'operació especial va començar ahir a partir de les tres i acabarà dilluns a les 12 de la matinada. En total, es preveu que uns 510.000 vehicles es mobilitzin des de l'àrea metropolitana de Barcelona durant l'operació sortida fins avui al matí, mentre que la previsió de retorn de dilluns a la tarda és d'uns 311.000 vehicles.

El Servei Català de Trànsit demana a tots els usuaris que adoptin una conducció responsable i respectuosa. Tanmateix, des de l'SCT es fa una crida als motoristes i als ciclistes per demanar-los més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat, així com l'adopció de mesures d'autoprotecció que contribueixin a millorar la seva seguretat. Durant els caps de setmana i els dies festius de bon temps, augmenta la presència de motoristes i ciclistes a la xarxa viària i, a més, cal tenir en compte que circulen sobretot per vies secundàries.