May notifica la seva dimissió com a líder del Partit Conservador britànic

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va notificar la seva dimissió com a líder del Partit Conservador, tal com havia anunciat, si bé es mantindrà de forma interina fins que tingui un successor, que la reemplaçarà també com a cap de Govern. May va enviar una nota al Comitè 1922, l'òrgan de govern dels tories, en què anuncia la seva dimissió com a líder del Partit Conservador i convida els seus companys de files a iniciar el procés de primàries per elegir un nou cap.

Les nominacions es tancaran dilluns a les cinc de la tarda i després es farà pública la llista de candidats oficials. Fins ara s'hi han postulat 11 candidats.