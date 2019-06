Colau a Valls respecte a la investidura: «Serà responsable dels seus actes»

La candidata de Barcelona en Comú a l'alcaldia de la capital catalana i exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va assegurar ahir que l'alcaldable de Barcelona pel Canvi-Cs, Manuel Valls, «serà responsable dels seus actes» si li dona suport a la investidura sense condicions.

En roda de premsa, Colau va dir que farà «tot el possible» per impulsar les seves polítiques valentes a Barcelona en considerar que té la «legitimitat dels vots», per ser una de les dues forces empatades a 10 regidors, i la «convicció» que la capital catalana necessita «superar els blocs» i apostar per iniciatives progressistes.

Colau insisteix en un acord amb ERC i PSC, però ha assumit el risc de presentar-se a la investidura sense haver tancat un pacte. També va dir que Barcelona en Comú «no serà el trofeu d'un bàndol contra l'altre». Després que les bases de Barcelona en Comú hagin avalat que Colau presenti la seva candidatura a la investidura, durant la roda de premsa va insistir a negociar un tripartit amb ERC i PSC.

Davant les preguntes dels periodistes sobre un escenari sense ERC, va apuntar que no fa «pactes, acords, ni operacions estranyes» amb Valls ni amb la dreta de JxCat. Addicionalment, Colau reclama una majoria «progressista» que impulsi polítiques «valentes» per fer front a les desigualtats i acords polítics que posin davant la ciutat i superin la política de blocs.

Colau va argumentar que està «fora de lloc» dir si accepta o no que Valls la voti a la investidura i va reivindicar que no negocia amb l'exprimer ministre francès perquè no «comparteix model de ciutat». «Ni pactem ni acordem res amb Valls i Cs», va explicar Ada Colau.

«Dels posicionaments del se-nyor Valls n'ha de respondre ell», va concloure. En aquest punt va criticar els «vetos creuats» entre ERC i PSC, va dir que no els accepten. A més, va reivindicar que el país i Barcelona necessiten just el contrari, «superar els bloquejos i els ultimàtums». Per això, defensa que la seva candidatura a l'alcaldia representa els acords «transversals d'esquerres». Va afegir que no es planteja retirar la candidatura a l'alcaldia perquè davant dels vetos entre ERC i PSC, Barcelona en Comú «no vol renunciar a la seva proposta» per la ciutat.

També va constatar que com que tant republicans com socialistes sí que volen acordar amb comuns, això els «reafirma» que són una força de «consens» per liderar un govern «ampli i progressista». Colau va expressar que Maragall va «precipitar-se» en donar per fet que seria alcalde de Barcelona després del 26-M i el va convidar a sortir de la «zona de confort» d'haver quedat en primera posició.

De la possibilitat que Maragall sigui batlle barceloní, va dir que queda una setmana per al 15 de juny, data de la constitució dels ajuntaments, i no «donen res per impossible». Es va mostrar convençuda que l'acord «ampli» i d'«esquerres» és «possible» i «desitjable».