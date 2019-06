Confirmen 60 dels crims atribuïts al principal assassí en sèrie dels EUA

Un fiscal de Texas va explicar ahir que els investigadors han aconseguit confirmar 60 dels crims atribuïts a l'assassí en sèrie més gran dels Estats Units, Samuel Little. Els assassinats es remunten a la dècada dels 70 i dels 80, en almenys catorze estats diferents, segons exposava ahir l'edició digital de La Vanguardia.

Little està complint cadena perpètua per l'assassinat de tres dones a Los Angeles, però va arribar a confessar haver matat 93 dones, moltes de les quals eren prostitutes o eren addictes a les drogues. Les víctimes sovint eren asfixiades o estrangulades, i en molts casos deixava poques marques físiques i portava els investigadors a determinar que havien mort per sobredosi o per causes naturals.

Amb 79 anys i una salut delicada, va començar a col·laborar amb les autoritats per identificar les seves víctimes, aportant detalls dels crims i fent retrats de les víctimes, perquè és aficionat al dibuix.