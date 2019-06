Cs no veu risc de ruptura en el seu grup a Barcelona i aposta per Jaume Collboni

El diputat de Ciutadans al Parlament Nacho Martín Blanco va assegurar ahir que no veu «risc de ruptura» del grup municipal d'aquesta formació a l'Ajuntament de Barcelona, i va dir que la «prioritat» de Ciutadans és buscar un pacte perquè l'alcalde de Barcelona sigui el socialista Jaume Collboni.

En declaracions als periodistes, Martín Blanco va assegurar que encara que Manuel Valls «ha obert la porta» a facilitar la investidura a Ada Colau, candidata a l'alcaldia de Barcelona en Comú, «l'opció prioritària segueix sent la de Jaume Collboni».

«El comitè de negociació de Ciutadans escoltarà l'opinió de Valls», però la decisió última competeix a aquest organisme, ha recordat.

En la mateixa línia, la portaveu de Cs al Parlament, Lorena Roldán, va rebutjar ahir un eventual suport del seu partit a la investidura d'Ada Colau com a alcaldessa, malgrat que l'alcaldable de Barcelona pel Canvi-Cs, Manuel Valls, es va oferir a facilitar-lo per impedir que sigui alcalde el republicà Ernest Maragall.



Sense risc de fracturacions

Malgrat les diferències de criteri al si del grup de Barcelona pel Canvi-Cs, que va obtenir sis representants a les eleccions del 26-M, de tres d'ells, Martín Blanco no veu «risc de ruptura» en el grup.

El diputat va comentar que Ciutadans vol un alcalde de la ciutat «compromès amb els valors constitucionals», per la qual cosa «si per la qual cosa fos, Colau o qualsevol altre candidat està en línia d'obrir-se a acceptar aquestes condicions de sentit comú, seurem a parlar amb tothom». No obstant això, opina que «el sensat és el que l'acord fos amb Collboni».

Addicionalment, el diputat de Cs al Parlament va censurar el «desgovern» del president de la Generalitat, Quim Torra, en el seu primer any de govern.

El candidat a l'alcaldia de Cs explica que s'han prioritzat qüestions que no tenen res a veure amb el benestar. També afirma respecte al Govern català, que basa la seva política merament en el «gest, la provocació i la confrontació».