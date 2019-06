Ernest Maragall avisa l'exalcaldessa de Barcelona que el vot de Cs seria una hipoteca permanent

El candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, va titllar de «legítim» que Ada Colau hagi decidit optar a la investidura per repetir com a alcaldessa, però la va avisar que el suport de Manuel Valls i dels altres dos independents de Cs seria una «hipoteca permanent» per a tot el mandat.

En una entrevista concedida aquest dissabte al diari Ara, Maragall es va referir a la compareixença d'ahir de Colau, en la qual aquesta va tornar a defensar un acord a tres (Barcelona en Comú, ERC i PSC) a Barcelona i va avisar que no serà «el trofeu d'un bàndol contra l'altre».

El candidat d'ERC extreu la conclusió, a partir de les paraules de Colau, que la candidata de Barcelona en Comú no tanca la porta al suport de Valls a la seva investidura.

«No li importa cap altra qüestió que ser alcaldessa. No li importa arribar per la via de la dependència de Jaume Collboni i de Manuel Valls» durant 4 anys, va comentar Maragall.

«El vot de Valls serà decisiu per a la investidura, però també cada setmana. Serà una hipoteca permanent, però no ens expliquen la lletra menuda», va advertir Maragall respecte a l'hipotètic suport de tres dels sis integrants del grup de Ciutadans a la investidura de Colau.

«Vol ser alcaldessa demanant el suport de Ciutadans, de Valls i del senyor Collboni, dels partits que es van manifestar junts a la plaça Colom i que mantenen presos Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Carme Forcadell i a l'exili Carles Puigdemont», va comentar Maragall durant l'entrevista.

A més, segons el parer del candidat d'ERC, Colau «ha abandonat tota equidistància» i el seu llenguatge «és cada vegada més semblant al de Collboni», i va afegir que «l'única manera de no acceptar els vots de Valls és no presentar la candidatura».

En aquest punt, Maragall opina que veu en les declaracions fetes per Colau i membres de la seva candidatura en les últimes hores una «operació de blanqueig del senyor Manuel Valls que cada dia es fa més explícita».

Per contra, Maragall va mostrar la seva disposició a segellar amb l'exalcaldessa «un pacte d'igual a igual» per governar Barcelona, encara que va deixar clar que no es planteja compartir l'alcaldia amb Ada Colau.