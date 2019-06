Exteriors destitueix el cònsol a Edimburg per «extralimitar-se» en parlar sobre el veto d'Escòcia

El ministeri d'Afers Exteriors, UE i Cooperació ha decidit destituir el cònsol espanyol a Edimburg (Regne Unit), Miguel Ángel Vecino, per considerar que «s'ha extralimitat clarament en les seves funcions» en enviar una carta a un diari escocès afirmant que Espanya no vetaria l'entrada a la UE d'una Escòcia independent. Segons un portaveu d'Exteriors, a Vecino se li va comunicar el dia en què es va conèixer el text, i la decisió es farà efectiva en els dies vinents, quan es completin els tràmits corresponents.

La carta en qüestió, publicada per The National, l'havia enviada Vecino a un altre periòdic, The Herald, per rebatre un article de l'eurodiputat del PP Esteban González Pons del 16 d'abril passat. En l'article, Pons deia que el PP «vetaria que una Escòcia independent entrés directament a la UE abans del Brexit» i que, si Escòcia s'independitzés després del Brexit, hauria de «fer cua», darrere de Turquia i de Sèrbia.

El cònsol espanyol va escriure al diari per assenyalar que la posició de González Pons no representava «en absolut» el Govern espanyol. A més, deia que el ministre d'Afers Exteriors, UE i Cooperació, Josep Borrell, «ha declarat recentment que Espanya no bloquejarà l'entrada d'Escòcia a la UE si la independència s'aconsegueix legalment».