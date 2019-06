Sis models denuncien un fotògraf barceloní per possible assetjament sexual

Sis joves d'entre 19 i 24 anys que treballen com a models han denunciat un fotògraf barceloní per suposadament pressionar-les perquè en les sessions fotogràfiques de moda es treguessin la roba i, en alguns casos, els hi demanava tenir relacions sexuals o realitzar tocaments no consentits.

Segons les seves denúncies davant els Mossos d'Esquadra, a les quals ha tingut accés Europa Press, el denunciat presumptament intentava que elles consumissin alcohol i drogues, o els prometia la fama perquè acceptessin les seves peticions.

L'últim cas denunciat és de maig d'aquest any, quan una jove de 19 anys va ser a l'estudi del fotògraf, d'uns 60, per a una sessió, després de la qual aquest li va insistir que havia de fer-se fotos nua si volia "protagonitzar portades de revistes importants".

Ella es va negar i ell la va convidar a anar a un bar per "aclarir-se": allà presumptament li va demanar diversos mojitos i fins i tot abocava el contingut del seu propi got en el d'ella, després van tornar a l'estudi i ell li va oferir drogues perquè es desinhibís, però ella ho va rebutjar i va marxar.

Un altre cas és d'abril d'aquest any, quan dos models van quedar amb el fotògraf per a una sessió en roba interior, després de la qual ell les va convidar a menjar: va demanar vi encara que elles van dir que no volien i presumptament els va fer preguntes de contingut sexual, com si eren parella o volien tenir relacions amb ell.

Els va insistir que, si accedien, ell les podia fer "molt famoses" gràcies als seus contactes, la qual cosa les va incomodar, però no van poder marxar en tenir els seus objectes a l'estudi, on en tornar ell va voler fotografiar-les nues i els va oferir drogues, la qual cosa elles van rebutjar.

Una de les joves denunciants d'aquest cas no es va trobar bé a causa de la beguda i es va estirar per descansar, la qual cosa ell presumptament va aprofitar per fer-li tocaments "entre les cames" mentre l'altra va sortir a fumar al balcó, situació davant la qual elles es van rebel·lar i van marxar mentre ell els deia inmadures i les insultava, segons les denúncies.



DENÚNCIES DEL MATEIX 'MODUS OPERANDI'

Un tercer cas denunciat es remunta a febrer de 2018, quan una model es va fer una sessió de fotos amb el denunciat i, uns dies després, aquest la va tornar a contactar per a una nova sessió i convidar-la a menjar: durant el dinar, ell li va insistir perquè begués i en pujar a l'estudi aquest li va demanar fotos amb poca roba, però ella es va negar i va marxar, malgrat la seva insistència i oferiments de droga.

La conducta és similar en un quart cas denunciat de novembre de 2017, quan dos models més van quedar amb el fotògraf per a una sessió i ell primer les va convidar a menjar, insistint que beguessin, i després, a l'estudi, els va oferir droga i presumptament els va demanar que es fessin "petons entre elles" o es treguessin la roba per fer-se fotos.