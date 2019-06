31 dotacions dels Bombers treballen en un incendi forestal a la Collada del Perelló

24 dotacions terrestres i 7 d'aèries dels Bombers de la Generalitat treballen des d'aquest dilluns al matí en un incendi forestal que s'ha declarat a la zona de la Collada, al Perelló (Baix Ebre). També hi ha 3 unitats de les Agrupacions de Defensa Forestal, així com efectius de Mossos i dels Agents Rurals. El cos d'emergències ha rebut l'avís de l'incident cap a tres quarts de dotze del migdia. L'incendi, que està actiu, és de vegetació i des de tres quarts de dues obliga a tallar la carretera TV-3022, que connecta amb Rasquera (Ribera d'Ebre). En canvi, no afecta nuclis habitats, per la qual cosa no calen ni evacuacions ni confinaments.