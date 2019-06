L'incendi iniciat a la Collada del Perelló ja ha cremat 60 hectàrees de superfície forestal

L'incendi forestal que ha començat cap a dos quarts de dotze del migdia a la collada del Perelló (Baix Ebre) ha cremat fins ara unes 60 hectàrees de superfície i continua actiu, segons informen els Bombers, que aporten la dada calculada pels Agents Rurals. El foc ha començat en una zona propera al parc eòlic de les Colladetes. Conduït per vent de mestral, s'ha propagat ràpidament cremant en alta intensitat en sentit sud oest i llençant focus secundaris a llarga distància, informen els Bombers. Una quarantena de dotacions terrestres (amb les unitats GRAF, i també el Punt de Trànsit i el Centre de Comandament de Bombers) i vuit mitjans aeris (un helicòpter de comandament, tres helicòpters bombarders i quatre avions de vigilància i atac) treballen en l'extinció.

Es preveu la incorporació de tres mitjans aeris del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un de coordinació i dos hidroavions. A conseqüència de l'incendi s'ha tallat preventivament la carretera local TV-3022 entre el Perelló i Rasquera (Ribera d'Ebre). A banda d'aquesta incidència, no hi ha afectació a nuclis habitats. Com a mesura preventiva, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha desplaçat una ambulància al lloc de l'incendi.