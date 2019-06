Aragonès: «No vam fer l'1 d'octubre per aconseguir un nou model de fiançament»

El vicepresident de la Generalitat i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, ha garantit que no s'asseurà a pactar "una tassa més gran o més petita" del model de fiançament i que només participarà de la negociació si és perquè "el màxim de recursos es quedin a Catalunya". No obstant això, ha advertit que aquesta negociació "mai pot substituir" el debat nacional català: "No vam fer l'1 d'octubre per aconseguir un nou model de finançament". En una entrevista a 'Nació Digital', ha avisat que "seria una gran irresponsabilitat per part del govern espanyol no afrontar una negociació" i ha condicionat el suport d'ERC a la investidura de Pedro Sánchez (PSOE) a avançar cap a "aquesta solució política".

Per això ha considerat "un error" que Sánchez tanqués la porta a reunir-se amb el president de la Generalitat, Quim Torra, com li ho va demanar i ha advertit que "cronificar el conflicte no es una opció seriosa". "Pot ser temptador des del curt termini electoral, però si es vol tenir una mirada llarga crec que s'ha de descartar absolutament", ha argumentat. També ha llançat un avís a si "per part del PSOE algú vol cronificar el conflicte" i els ha dit que no permetran un "cordó sanitari" a l'independentisme: "El tallarem".

Preguntat per la reacció que ha de tenir el sobiranisme a la sentència del Tribunal Suprem al cas del referèndum de l'1-O, ha dit que ha de ser "una resposta massiva, democràtica i que permeti avançar en el procés polític de la independència". Tot i això, ha demanat anar "més enllà" i agrupar no només els independentistes sinó "tots els qui defensen una sortida negociada, democràtica, al conflicte".



Diu que els vots de Cs "sempre passen factura"



Aragonès també ha comentat l'escenari polític barceloní després que l'alcaldessa en funcions i líder de BComú, s'hagi postulat a revalidar l'alcaldia amb els previsibles suports del PSC i de Barcelona pel Canvi-Cs, la plataforma de l'ex-primer ministre francès Manuel Valls. Ha advertit Colau que els vots de Cs "sempre passen factura" i li ha retret que si accepta el seu suport "tindrà un problema de coherència". "Quim govern ens presentarà Ada Colau amb els partits del 155?", ha preguntat, i ha lamentat que BComú vulgui acceptar el suport de l'"antiindependentisme" només per conservar l'alcaldia malgrat no haver estat la força més votada.