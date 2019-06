BComú denuncia l'aparició de pintades grogues «intimidatòries» a la seva seu

BComú ha denunciat l'aparició "els dos darrers dies" de pintades grogues en forma de llaç a la façana de la seva seu i ha lamentat que "un símbol antirepressiu sigui usat amb finalitats partidistes i intimidatòries". El partit ha difós aquest dilluns els fets a través de Twitter i ha assegurat que defensarà "una Barcelona plural que afronta les discrepàncies amb diàleg". Les pintades coincideixen amb les negociacions per a la investidura del proper alcalde de Barcelona, que es disputen la líder de BComú, Ada Colau, i el cap de llista d'ERC, Ernest Maragall. Colau s'ha postulat per repetir en el càrrec i tant el PSC com l'ex-primer ministre francès Manuel Valls s'han mostrat partidaris d'investir-la.





Els dos darrers dies han aparegut pintades grogues a la façana de la nostra seu. Lamentem que un símbol antirepressiu sigui usat amb finalitats partidistes i intimidatòries.



Seguirem defensant una Barcelona plural que afronta les discrepàncies amb diàleg.