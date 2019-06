El Govern volia demanar un préstec d'11.000 milions d'euros a la Xina per un banc central

La Generalitat tenia previst presentar Catalunya com un Estat davant el Govern xinès, amb el qual va negociar un préstec de fins a 11.000 milions d'euros per crear el futur banc central català, al·legant que va ser «ocupada militarment el 1714» per les tropes franceses i espanyoles i que des de llavors ha mantingut la seva «dignitat nacional» i ha fet esforços per aconseguir la seva independència.

Així s'exposa en un recent informe de la Guàrdia Civil aportat al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que investiga els preparatius del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. S'hi inclouen les diapositives de la presentació en anglès preparada l'octubre del 2015, amb el Govern d'Artur Mas, per explicar-los la viabilitat de la declaració unilateral d'independència de Catalunya.



L'arxiu de la polèmica

El document trobat a l'anàlisi del pendrive confiscat a l'exsecretari d'Hisenda de la Generalitat Josep Lluís Salvadó, processat per aquest jutjat, es titula «Presentació de Catalunya com a Estat», i el segon punt tractaria sobre la seva història.

En aquest sentit, l'arxiu trobat comença relatant que «fa mil anys, Catalunya va emergir de l'imperi carolingi com un país independent i va mantenir la seva pròpia organització política fins al segle XVIII».

Així mateix, afirma que «Catalunya va aconseguir el seu apogeu com a potència econòmica, política i de desenvolupament cultural al Mediterrani, entre els segles XIII i XV», però que tres segles més tard va ser «ocupada militarment» per França i Espanya «i va perdre la seva independència política i les seves institucions d'autogovern», ja que la seva «llengua i cultura van ser perseguides». «Des de llavors, ha mantingut la seva dignitat nacional i s'ha esforçat per recuperar la seva independència», conclou la diapositiva.

Segons els investigadors, tot això està relacionat amb el correu que es va trobar també entre els arxius de Salvadó i que va ser enviat el maig del 2016 en què es comentaven preguntes que pel que sembla s'estava formulant el Govern xinès sobre el futur banc central català i la declaració unilateral d'independència.